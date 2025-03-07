«Не делай этого с ним!» Игрок «Рейнджерс» о стычке из-за Овечкина

Форвард «Рейнджерс» Ремпе сказал о стычке с игроком «Вашингтона» из-за Овечкина

Канадский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Мэтт Ремпе рассказал о стычке, которая у него произошла с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Томом Уилсоном из-за капитана «столичных» Александра Овечкина. Его слова приводит Russian Machine Never Breaks.

«Он кричал мне: «Не трогай Ови! Не делай этого с Ови! Не трогай Ови!» Я ответил ему, что буду бить кого захочу», — поделился он.

Инцидент произошел во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который состоялся в ночь на 6 марта и завершился победой «Вашингтона» в овертайме со счетом 3:2. Овечкин в этом поединке забросил вторую шайбу своей команды, его ассистентами выступили Эндрю Манджапане и Этен Фрэнк.

Эта шайба стала для Овечкина 885-й в регулярных чемпионатах НХЛ. До повторения рекорда великого канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах осталось всего девять голов.

Следующий матч «Вашингтон» проведет в ночь на 8 марта против «Детройт Ред Уингз». Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 3:00 по московскому времени.

Ранее владелец «Вашингтона» рассказал о влиянии голов Овечкина на его сон.