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Владелец «Вашингтона» прокомментировал гол Овечкина «Рейнджерс»

Владелец «Вашингтона» Леонсис прокомментировал гол Овечкина «Рейнджерс»
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Rob Gray/Reuters

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис в социальных сетях положительно оценил очередную шайбу российского нападающего Александра Овечкина, которую он забросил в матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (3:2 ОТ).

По его словам, голы Овечкина позитивно влияют на его сон.

«Веселая ночь. Победы «Уизардс» и «Кэпиталз». Алекс Овечкин забил, осталось девять шайб [до рекорда]! Сегодня я буду хорошо спать», — сказал Карбери.

Эта шайба стала для Овечкина 885-й в регулярных чемпионатах НХЛ. До повторения рекорда великого канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах осталось всего девять голов.

4 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата обыграл «Оттаву». Овечкин провел на площадке 16 минут 50 секунд, не отметившись результативными действиями. Встреча завершилась со счетом 5:4 (Б).

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» идет на первом месте, набрав 88 очков. Второе место занимает «Торонто», набрав 79 очков. «Флорида» отстает от «Торонто» по дополнительным показателям.

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