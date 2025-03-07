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Губерниев обвинил Вяльбе во вранье

Губерниев обвинил Вяльбе во вранье про срезанную на шоу-гонке дистанцию
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Кристина Кормилицына/Мария Девахина/РИА Новости

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев обвинил главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе во вранье и заявил, что она срезала дистанцию во время шоу-гонки на чемпионате страны в Казани и хочет это скрыть. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Все это видели. Ни у оргкомитета, ни у болельщиков на трибунах не было информации, что у нее специальный круг. Сейчас Вяльбе придумывает и врет, а все жополизы поддакивают», — заявил Губерниев.

Шоу-гонка состоялась 6 марта. Спортсмены должны были пробежать один и тот же круг, длина которого составила 1,9 км. Победу одержала команда с Вяльбе, сама 56-летняя трехкратная олимпийская чемпионка завершала гонку. Согласно протоколу, она преодолела заявленную дистанцию быстрее действующих спортсменов.

После этого Вяльбе подвергли критике. Журналист и спортивный блогер Иван Докукин заявил, что президент ФЛГР намеренно срезала дистанцию, чтобы завершить гонку быстрее. Сама Вяльбе в комментарии «Матч ТВ» заявила, что преодолела отдельный круг, на который ей указали организаторы.

Ранее Александру Большунову посоветовали ознакомиться с правилами лыжных гонок.

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