Большунову посоветовали ознакомиться с правилами лыжных гонок

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не до конца разбирается в правилах вида спорта, которым занимается. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Во время полуфинального заезда в спринте классическим стилем, состоявшегося 4 марта, Устюгов махнул палкой перед оппонентом. По итогам старта Большунов не смог квалифицироваться в финальную гонку. По ее словам, реакция Большунова на дисквалификацию не является для нее показательной.

«Я не слышала, что там Саша заявлял. Пусть Большунов читает правила. Откроет правила, придет к членам жюри и вместе с ними посмотрит все эти инциденты и увидит, кто и что сделал», — заявила Вяльбе.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжных гонок (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Александр Большунов считает фуфлом ЧР в Казани.