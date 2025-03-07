«Просто стоять не могу»: Емельяненко заявил, передвигается на инвалидном кресле

Боец Емельяненко: у меня полностью отказали ноги, даже просто стоять не могу

Известный российский боец Александр Емельяненко рассказал о своем самочувствии и признался, что пока не может ходить самостоятельно. Его слова приводит ТАСС.

«У меня же в шейном позвонке выскочила грыжа, передавило и пережало спинной нерв. Сейчас у меня полностью отказали ноги, даже просто стоять не могу. Если встану, то ноги не держат, поэтому катаюсь на таком транспортном средстве [инвалидной коляске], восстанавливаюсь», — поделился он.

5 марта Емельяненко рассказал, что ему потребуется операция, на восстановление после которой уйдет около десяти месяцев.

21 декабря боец выиграл нокаутом первый за полтора года поединок. Этот бой стал для бойца первым с мая 2023 года, когда он отправился на лечение от алкогольной зависимости. 29 марта должен был состояться поединок между Емельяненко и блогером Артемом Тарасовым, однако бой отменили.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе Александра Емельяненко 40 боев в ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.

Ранее Емельяненко назвали насильником, тунеядцем и алкоголиком.