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ЦСКА намерен продлить контракт с воспитанником

«Евро-Футбол.Ру»: ЦСКА намерен продлить контракт с Лукиным
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Александр Вильф/РИА Новости

Руководство московского ЦСКА намерен продлить контракт с полузащитником Матвеем Лукиным. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, армейский клуб намерен завершить переговоры о продлении трудового договора до завершения текущего сезона.

В нынешнем сезоне Лукин провел за ЦСКА 13 матчей во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча.

В 20-м туре ЦСКА на домашнем поле сыграет против подмосковных «Химок». Игра пройдет 8 марта, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

На данный момент в тройку лидеров РПЛ входят «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» — все три команды набрали по 40 очков. При этом в 19-м туре РПЛ — первом после зимней паузы — из этих команд свой матч выиграл лишь «Спартак», победив «Оренбург» 2:0. «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА 0:0, а «Краснодар» разошелся миром с «Крыльями Советов».

Ранее Миралем Пьянич не исключил, что ЦСКА станет для него последним клубом.

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