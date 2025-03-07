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Польский клуб снялся с турнира в ОАЭ из-за участия России

Польский волейбольный клуб «Сувалки» снялся с турнира в ОАЭ из-за участия России
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Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Польский волейбольный клуб «Сувалки» принял решение сняться с международного турнира в ОАЭ из-за участия российских команд «Динамо» и «Нова». Об этом заявила пресс-служба команды на своем официальном сайте.

Турнир NAS Sports Tournament пройдет с 12 по 20 марта. По словам представителя «Сувалок», решение об отказе от участия в состязании было принято после консультаций с Федерацией волейбола Польши и Польской волейбольной лигой.

«Решающим фактором, повлиявшим на отказ, стала информация об участии в турнире двух клубов, представляющих Россию. После консультаций с национальной федерацией мы решили не соревноваться с российскими командами», — заявили в клубе.

25 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации допустить российских спортсменов до зимних Олимпийских игр — 2026. По информации СМИ, в МОК уверены, что Олимпиада — 2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее на Украине намерены продолжать блокировать возвращение России на турниры ФИФА и УЕФА.

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