ЦСКА усилился новым полузащитником

Пресс-служба московского ЦСКА на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с аргентинским полузащитником Родриго Вильягрой.

Южноамериканец пополнил состав столичной команды на правах свободного агента. Футболист имеет опыт выступления за молодежные сборные Аргентины в возрасте до 20 и 23 лет. Выступать за армейский клуб Вильягра будет под пятым игровым номером.



В 20-м туре ЦСКА на домашнем поле сыграет против подмосковных «Химок». Игра пройдет 8 марта, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

На данный момент в тройку лидеров РПЛ входят «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» — все три команды набрали по 40 очков. При этом в 19-м туре РПЛ — первом после зимней паузы — из этих команд свой матч выиграл лишь «Спартак», победив «Оренбург» 2:0. «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА 0:0, а «Краснодар» разошелся миром с «Крыльями Советов».

Ранее «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед».