«Реал Сосьедад» Захаряна сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед»

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы испанский «Реал Сосьедад» сыграл вничью с английским «Манчестер Юнайтед».

Игра прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Реале Арена» и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч в игре забил Джошуа Зиркзее на 57-й минуте, ответный мяч оформил на 70-й минуте Микель Оярсабаль. Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян пропустил игру из-за травмы.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры. Ответный матч состоится 13 марта на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Сборная России пропустила Евро-2024, также россияне не были допущены к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Ранее Дания принципиально отказалась играть в футбол с российскими командами.