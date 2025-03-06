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Дания принципиально отказалась играть в футбол с российскими командами

В Датской федерации футбола отказались играть с российскими командами
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РИА Новости

Менеджер по коммуникациям Датского футбольного союза (DBU) Фредерик Палле Педерсен в интервью Sport24 заявил, что выступает против возвращения российских клубов и сборной на международный уровень.

По его словам, также не должна играть международные игры национальная сборная Белоруссии, которая проводит встречи в отборочных турнирах на нейтральных полях.

«Ни одна датская футбольная команда не будет играть против России, пока конфликт продолжается. Независимо от формата турнира DBU не примет участия в соревнованиях с российскими командами. Мы подчеркиваем, что Белоруссия также должна быть исключена из международного футбола, поскольку также участвует в конфликте», — заявил Педерсен.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Сборная России пропустила Евро-2024, также россияне не были допущены к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Ранее стало известно, когда Константин Тюкавин вернется в «Динамо».

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