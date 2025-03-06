«МЮ» заработал первый в матче угловой, но подача Бруну Фернандеша пришла в голову защитнику «Сосьедада».
«МЮ» уже какое-то время контролирует мяч, но это даже позиционной атакой пока не назвать — хозяева постоянно выдавливают красно-черных на их половину поля.
Многовато фолов пока на старте игры, хотя все они негрубые и рабочие.
«Сосьедад» пока держит мяч, «МЮ» высоко прессингует, но испанцы довольно уверенно чувствуют себя под этим давлением.
Поеееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает словацкая бригада арбитров с Иваном Кружляком во главе. Арсен Захарян не попал в заявку из-за повреждения.
А вот стартовый состав английского «Манчестер Юнайтед» от Рубена Аморима:
Онана, де Лигт, Йоро, Дало, Мазрауи, Каземиро, Доргу, Фернандеш, Гарначо, Зиркзее, Хойлунд.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер испанского «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль:
Ремиро, Субельдия, Агер, Муньос, Элустондо, Мендес, Сучич, Туррьентес, Кубо, Барренечеа, Оярсабаль.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче 1/8 финала Лиги Европы испанский «Реал Сосьедад» российского полузащитника Арсена Захаряна играет с английским «Манчестер Юнайтед». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.