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Спорт

«Реал Сосьедад» Захаряна бьется в плей-офф Лиги Европы с английским «МЮ». LIVE

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч. «Реал Сосьедад» — «МЮ». ОНЛАЙН

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Ricardo Larreina/Global Look Press
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы испанский «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна встречается с английским грандом «Манчестер Юнайтед». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
1-й тайм
06 марта 20:45
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Стадион «Реале Арена», Сан-Себастьян, Испания
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10'

«МЮ» заработал первый в матче угловой, но подача Бруну Фернандеша пришла в голову защитнику «Сосьедада».

8'

«МЮ» уже какое-то время контролирует мяч, но это даже позиционной атакой пока не назвать — хозяева постоянно выдавливают красно-черных на их половину поля.

5'

Многовато фолов пока на старте игры, хотя все они негрубые и рабочие.

3'

«Сосьедад» пока держит мяч, «МЮ» высоко прессингует, но испанцы довольно уверенно чувствуют себя под этим давлением.

1'

Поеееееехали! Матч начался.

20:45

Встречу обслуживает словацкая бригада арбитров с Иваном Кружляком во главе. Арсен Захарян не попал в заявку из-за повреждения.

20:40

А вот стартовый состав английского «Манчестер Юнайтед» от Рубена Аморима:

Онана, де Лигт, Йоро, Дало, Мазрауи, Каземиро, Доргу, Фернандеш, Гарначо, Зиркзее, Хойлунд.

20:35

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер испанского «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль:

Ремиро, Субельдия, Агер, Муньос, Элустондо, Мендес, Сучич, Туррьентес, Кубо, Барренечеа, Оярсабаль.

20:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче 1/8 финала Лиги Европы испанский «Реал Сосьедад» российского полузащитника Арсена Захаряна играет с английским «Манчестер Юнайтед». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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