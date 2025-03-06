Легенда биатлона назвал норвежцев сопливыми астматиками

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в интервью «Матч ТВ» не стал поздравлять норвежского лыжника Йоханнеса Клебо с рекордом по числу медалей, завоеванных на чемпионате мира.

По его словам, норвежские лыжники достигают высоких спортивных результатов благодаря фармацевтике.

«Не хочу говорить о норвежцах, они все сопливые и астматики. А что, не так, что ли? Они скупердяи, исчезающая нация. Для меня нет ни Клебо, никого. Я признаю только рекорд Вяльбе», — заявил Тихонов.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжных гонок (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Александру Большунову посоветовали ознакомиться с правилами лыжных гонок.