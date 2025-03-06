Стало известно, когда Тюкавин вернется в «Динамо»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин в ближайшее время вернется в расположение бело-голубых после проведенной операции на коленном суставе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя пресс-службы столичной команды, футболист примкнет к команде сразу после возвращения из Германии, где он подвергся хирургическому вмешательству.

«Тюкавин вернется в расположение «Динамо» в начале следующей недели», — заявили в клубе.

На 17-й минуте встречи 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» Тюкавин неудачно приземлился на газон после столкновения с защитником «Ростова» Максимом Осипенко. У него возникли проблемы с коленом. После оказания помощи он вернулся на поле, однако на 23-й минуте все же его покинул, а вместо него вышел Эль-Мехди Маухуб.

Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ прошлого сезона и вошел в топы рейтингов медийности и цитируемости среди российских спортсменов. В текущем сезоне он сыграл в 19 матчах, в которых записал на свой счет семь голов и две результативные передачи.

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