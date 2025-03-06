Мизулина призвала отказаться от иностранцев в российском футболе

Российский общественный деятель Екатерина Мизулина в интервью «Спорт-Экспрессу» призвала снизить количество иностранных футболистов в стране.

По ее словам, в российских командах должно выступать большее число молодых отечественных игроков.

«Хотелось бы, чтобы российские футболисты были более российскими, нежели иностранными. Хочется, чтобы было меньше легионеров, а больше российских ребят, молодежи, ребят из регионов», — заявила Мизулина.

В 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) из всей группы лидеров победу смог одержать только «Спартак», переигравший на своем поле «Оренбург» (2:0). «Зенит» и ЦСКА разошлись нулевой ничьей в Санкт-Петербурге, «Краснодар» не смог выиграть в Самаре у «Крыльев Советов» (1:1), «Локомотив» потерял очки в выездной встрече с махачкалинским «Динамо» (1:1), а столичное «Динамо» обменялось голами с «Ростовом» (1:1).

В турнирной таблице РПЛ лидируют «Спартак», «Зенит» и «Краснодар», набрав по 40 очков. «Локомотив» идет на пятом месте, набрав 36 баллов.

Ранее Валерий Карпин рассказал, когда сборную России могут допустить до соревнований.