В клубе КХЛ объяснили, зачем заложили медиакуб и ледозаливочную машину

В «Салавате Юлаеве» назвали техническим моментом заклад медиакуба и автомобилей

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «Матч ТВ» заявил, что факт закладки нескольких транспортных средств и медиакуба «Уфа-Арены» является техническим моментом.

До мая 2025 года клуб поместил в список заложенного имущества четыре автомобиля Toyota Land Cruiser, машины Toyota Avensis и Toyota Corolla, два автобуса Mersedes-Benz Tourismo, ледогенератор, машину для подрезки льда у борта, две ледовозаливочные машины, а также несколько других автомобилей.

«Это технический момент. Он присутствует в каждом кредитном договоре юридического лица», — заявил Баширов.

На данный момент «Салават Юлаев» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Действующим чемпионом КХЛ является «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее тренер «Вашингтона» заявил, что у Александра Овечкина талант к драматизму.