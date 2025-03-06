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Карпин рассказал, когда сборную России могут допустить до соревнований

Тренер Карпин: сборную России могут допустить на отбор к Евро-2028
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Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин предположил предположил, что национальную команду допустят до отбора к чемпионату Европы 2028 года, передает «Советский спорт».

«Не будем загадывать. Горизонт отбора к ЧЕ-2028 мне видится самым реалистичным», — сказал Карпин.

25 марта россияне проведут товарищеский матч против Замбии. Эта встреча станет для футболистов сборной Росси первой в 2025 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Сборная России пропустила Евро-2024, также россияне не были допущены к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Ранее Карпин рассказал, связан ли его уход из «Ростова» с возвращением России в турниры ФИФА.

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