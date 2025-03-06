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Воспитанник «Спартака» не исключил, что перейдет в «Зенит»

Воспитанник «Спартака» Рассказов не исключил, что в будущем перейдет в «Зенит»
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РИА Новости

Воспитанник московского «Спартака» Николай Рассказов, выступающий сейчас за самарские «Крылья Советов», не исключил, что в будущем может перейти в петербургский «Зенит», передает Sport24.

«Перешел бы я в «Зенит»? Здесь у меня нет ограничений. На уровне детских команд у нас в «Спартаке» и правда была вражда с ЦСКА. Там мне себя представить пока сложнее всего, хотя ничего не исключаю», — сказал Рассказов.

В составе «Спартака» Рассказов выиграл Кубок России сезона-2021/22. За красно-белых он выступал с 2017 по 2022 год. Защитник стал игроком «Крыльев Советов» в 2023 году.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) из всей группы лидеров победу смог одержать только «Спартак», переигравший на своем поле «Оренбург» (2:0). «Зенит» и ЦСКА разошлись нулевой ничьей в Санкт-Петербурге, «Краснодар» не смог выиграть в Самаре у «Крыльев Советов» (1:1), «Локомотив» потерял очки в выездной встрече с махачкалинским «Динамо» (1:1), а столичное «Динамо» обменялось голами с «Ростовом» (1:1).

В турнирной таблице РПЛ лидируют «Спартак», «Зенит» и «Краснодар», набрав по 40 очков. «Локомотив» идет на пятом месте, набрав 36 баллов.

Ранее бывший игрок «Спартака» объяснил проблемы команды против «Оренбурга».

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