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Бывший игрок «Спартака» объяснил проблемы команды против «Оренбурга»

Экс-футболист Деменко: у «Спартака» были очень большие проблемы с «Оренбургом»
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Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время профессиональной карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» поделился впечатлениями от первого тура Российской Премьер-лиги после зимней паузы.

«В первом туре после паузы больше выделялось физическое состояние, нежели тактическое. Видно, что команды только втягиваются, всем тяжело. Неожиданно потерял очки в Махачкале «Локомотив», кто мог предположить, что «Краснодар» не дожмет «Крылья Советов»? «Зенит» тоже неожиданно не справился дома с ЦСКА, да и у «Спартака» по игре были очень большие проблемы против «Оренбурга», — отметил Деменко.

В 18-м туре Российской премьер-лиги из всей группы лидеров победу смог одержать только московский «Спартак», переигравший на своем поле «Оренбург» (2:0). «Зенит» и ЦСКА разошлись нулевой ничьей в Санкт-Петербурге, «Краснодар» не смог выиграть в Самаре у «Крыльев Советов» (1:1), «Локомотив» потерял очки в выездной встрече с махачкалинским «Динамо» (1:1), а столичное «Динамо» обменялось голами с «Ростовом» (1:1).

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