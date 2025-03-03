«Шум нарастает»: в Норвегии высказались о возвращении российских лыжников

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) начала дискуссии о том, какие действия необходимо будет предпринять в случае возвращения российских лыжников на международную арену. Об этом сообщил норвежский журналист Томас Харстад в комментарии «Чемпионату.com».

«Шум за кулисами нарастает. Недавно несколько российских лыжников посетили высокогорный тренировочный лагерь в Италии. Среди них – и главная звезда – Александр Большунов. <...> В коридорах FIS уже начались дискуссии о том, что делать в случае потенциального возвращения России», — поделился журналист.

13 февраля Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить российских спортсменов до зимних Олимпийских игр — 2026. По информации СМИ, в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее в Норвегии охарактеризовали российских лыжников тремя словами.