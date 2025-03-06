Лыжник Большунов о стычке с Устюговым: по международным правилам его бы отстранили

Большунов: Устюгова отстранили бы из-за стычки со мной по международным правилам

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал контакт с Сергеем Устюговым в полуфинале спринта на чемпионате России в Казани, передает «Чемпионат».

«По международным правилам человека, который бьет палкой и наносит повреждение, его бы на n-е количество гонок отстранили. Большунова бы дисквалифицировали на полгода», — заявил Большунов.

Во время полуфинального заезда в спринте классическим стилем, состоявшегося 4 марта, Устюгов махнул палкой перед оппонентом. По итогам старта Большунов не смог квалифицироваться в финальную гонку.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжных гонок (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Елена Вяльбе пообещала наказать лыжников Большунова и Устюгова.