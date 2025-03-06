Экс-футболист сборной России: в РПЛ пока нет команды, которая играет по-чемпионски

Футболист Булыкин заявил, что в РПЛ нет команды, которая играет по-чемпионски

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) пока нет команды, которая играет по-чемпионски, передает «Чемпионат».

«Пока нет команды, которая играет по-чемпионски. Будет интрига до последних туров — это хорошо для лиги. Тогда будут смотреть концовку сезона», — сказал Булыкин.

В 18-м туре РПЛ из всей группы лидеров победу смог одержать только «Спартак», переигравший на своем поле «Оренбург» (2:0). «Зенит» и ЦСКА разошлись нулевой ничьей в Санкт-Петербурге, «Краснодар» не смог выиграть в Самаре у «Крыльев Советов» (1:1), «Локомотив» потерял очки в выездной встрече с махачкалинским «Динамо» (1:1), а столичное «Динамо» обменялось голами с «Ростовом» (1:1).

В турнирной таблице РПЛ лидируют «Спартак», «Зенит» и «Краснодар», набрав по 40 очков. «Локомотив» идет на пятом месте, набрав 36 баллов.

Ранее «Спартаку» предрекли проблемы в чемпионате России.