Трусова рассказала, почему не сталкивалась с хейтом в соцсетях

Трусова заявила, что благодаря родителям не сталкивалась с хейтом в соцсетях

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что не сталкивалась с хейтом в соцсетях благодаря родителям, передает ТАСС.

«Я могла что-то выкладывать только или через родителей, или если на какое-то время они открывали соцсети. Когда я уже перестала выступать, естественно, у меня все стало открыто», — сказала Трусова.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она начала соревноваться в постолимпийском сезоне, в последний раз фигуристка выступала на официальных стартах в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

В сентябре 2024 года она приняла участие в контрольных прокатах сборной России.

Ранее Трусова рассказала, кто является для нее примером в фигурном катании.