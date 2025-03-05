Трусова рассказала, кто является для нее примером в фигурном катании

Трусова рассказала, что Плющенко является для нее примером в фигурном катании

Российская фигуристка Александра Трусова призналась, что Евгений Плющенко является для нее примером в фигурном катании, передает ТАСС.

«Сколько он прошел Олимпиад, сколько возвращался, сколько прошел операций. Он при этом все равно выходит на лед, прыгает тройные прыжки для зрителей, для публики. Это сложно», — сказала Трусова.

Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом и трехкратным чемпионом мира. Также на его счету семь побед на чемпионатах Европы.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она начала соревноваться в постолимпийском сезоне, в последний раз фигуристка выступала на официальных стартах в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

В сентябре 2024 года она приняла участие в контрольных прокатах сборной России.

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