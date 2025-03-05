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Бывший футболист РПЛ: «Динамо» и «Локомотив» еще поборются за чемпионство

Экс-футболист Деменко: «Динамо» и «Локомотив» будут бороться за титул
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита», московского «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-лиге, заявив, что столичные «Динамо» и «Локомотив» остаются в борьбе за золотые медали, несмотря на солидное отставание.

«Однозначно нельзя сбрасывать в чемпионской гонке «Динамо» и «Локомотив». Другое дело, если брать, например, «Динамо», то я смотрел игру против «Ростова», и бело-голубые не так хорошо выглядели. Не знаю, с чем это связано. Может, дело в травме Тюкавина. Футбол, который показало «Динамо», это не та игра… «Ростов» переигрывал. Не скажу, что «Динамо» в плохом состоянии – нужно время. Но эти команды – «Динамо» и «Локомотив» – поверьте, еще будут бороться», — считает Деменко.

После 18-го тура РПЛ «Краснодар», «Спартак» и «Зенит» лидируют втроем, набрав по 40 очков, а «Динамо» и «Локомотив» отстают от тройки на четыре балла каждый. При этом в первом туре после зимнего перерыва победу смог одержать только «Спартак», а все остальные команды первой шестерки, включая московский ЦСКА, завершили свои игры вничью.

Ранее Андрею Аршавину предсказали работу главным тренером «Зенита».

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