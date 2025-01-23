Трусова выложила фото в купальнике после слухов о беременности

Фигуристка Трусова опубликовала фото в купальнике после слухов о беременности

Серебряная медалистка зимних Олимпийских игр — 2022, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) в своем Telegram-канале выложила фотографии с отдыха.

На кадрах спортсменка впервые после слухов о беременности позирует в купальнике.

13 января издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что Трусова отказалась от ближайших выступлений и прыжков в шоу «Золушка» и «Спящая красавица» из-за беременности. 15-го числа появилась информация, что фигуристка находится на третьем месяце беременности.

Трусова замужем за российским фигуристом Макаром Игнатовым. Свадьба состоялась летом 2024 года.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она начала соревноваться в постолимпийском сезоне, в последний раз фигуристка выступала на официальных стартах в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

В сентябре 2024 года она приняла участие в контрольных прокатах сборной России.

Ранее Трусова выложила пост после слухов о беременности.