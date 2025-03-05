Российская спортсменка рассказала, как ее выгнали с чемпионата мира

Российская сноубордистка Степанова рассказала, как ее выгнали с чемпионата мира

Российская сноубордистка Есения Степанова рассказала, что в 2022 году ее выгнали с чемпионата мира, который проходил в Швейцарии, передает «Чемпионат».

«Тогда мне было 17 лет, я находилась в Швейцарии на первенстве мира. Нам запретили участвовать в соревнованиях. Для меня это был шок. Я собиралась показать себя, а в итоге мы улетели в Москву», — сказала Степанова.

25 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации допустить российских спортсменов до зимних Олимпийских игр — 2026. По информации СМИ, в МОК уверены, что Олимпиада — 2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Российские спортсмены отстранены от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты МОК, глава Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее в России оценили позицию США по вопросу возвращения атлетов.