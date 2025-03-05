Агент рассказал, почему лидер «Динамо» получил тяжелую травму

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, предположил, что футболист мог получить тяжелую травму из-за погоды, передает «Спорт день за днем».

«Тюкавин получил травму из-за плохих погодных условий? Доля правды в этом есть, но травму можно получить и летом. К сожалению, это часть футбола», — сказал Тюкавин.

На 17-й минуте встречи с «Ростовом» Тюкавин неудачно приземлился на газон после столкновения с защитником «Ростова» Максимом Осипенко. У него возникли проблемы с коленом. После оказания помощи он вернулся на поле, однако на 23-й минуте все же его покинул, а вместо него вышел Эль-Мехди Маухуб.

Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ прошлого сезона и вошел в топы рейтингов медийности и цитируемости среди российских спортсменов. В текущем сезоне он сыграл в 19 матчах, в которых записал на свой счет семь голов и две результативные передачи.

Ранее стало известно, когда прооперируют Тюкавина.