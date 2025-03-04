Стало известно, когда прооперируют Тюкавина

Нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, который получил тяжелую травму в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» (1:1), прооперируют 6 марта. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, получившего повреждение крестообразных связок форварда доставят в одну из клиник Мюнхена, где в четверг хирурги произведут медицинское вмешательство.

На 17-й минуте встречи с «Ростовом» Тюкавин неудачно приземлился на газон после столкновения с защитником «Ростова» Максимом Осипенко. У него возникли проблемы с коленом. После оказания помощи он вернулся на поле, однако на 23-й минуте все же его покинул, а вместо него вышел Эль-Мехди Маухуб.

Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ прошлого сезона и вошел в топы рейтингов медийности и цитируемости среди российских спортсменов. В текущем сезоне он сыграл в 19 матчах, в которых записал на свой счет семь голов и две результативные передачи.

Ранее Андрей Аршавин и Александр Мостовой стали тренерами.