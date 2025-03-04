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Суперкомпьютер назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ

Суперкомпьютер считает «Зенит» фаворитом на победу в РПЛ
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Алексей Даничев/РИА Новости

Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг фаворитов в гонке за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2024/2025.

Главным фаворитом на победу в РПЛ остается петербургский «Зенит, чей шанс на победу оценивается в 37,8%. Шансы московского «Спартака» на победу составляют 27,9%, «Краснодара» — 26,3%.

На данный момент в тройку лидеров входят «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» — все три команды набрали по 40 очков. При этом в 19-м туре РПЛ — первом после зимней паузы — из этих команд свой матч выиграл лишь «Спартак», победив «Оренбург» 2:0. «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА 0:0, а «Краснодар» разошелся миром с «Крыльями Советов».

«Динамо» и «Локомотив» делят четвертое и пятое места, в их активе по 36 очков. ЦСКА с 32-мя баллами идет шестым.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее российского тренера сравнили с Хосепом Гвардиолой.

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