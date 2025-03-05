Стало известно, почему чемпион мира не перешел в «Зенит»

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб хотел подписать чемпиона мира в составе сборной Франции Поля Погба свободным агентом, передает «ВсеПроСпорт».

«Он не вел футбольную деятельность в течение 18 месяцев, был не в готовности приехать на сборы для оценки физической готовности. Из-за этого переговоры ни к чему не привели», — сказал Медведев.

11 сентября 2023 года стало известно, что француз 20 августа сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, за что ему грозило отстранение от футбола на срок до четырех лет. Национальный антидопинговый трибунал Италии тогда временно дисквалифицировал 30-летнего полузащитника. Француз запросил встречную проверку допинг-пробы. 6 октября стало известно, что тест, проведенный в лаборатории Acqua Acetosa, дал положительный результат на тестостерон. Погба сможет играть с марта 2025 года.

Погба — чемпион мира 2018 года и серебряный призер чемпионата Европы 2016 года в составе сборной Франции. Он является четырехкратным чемпионом Серии А, двукратным обладателем кубка Италии, а также победителем Лиги Европы (2017).

Ранее Погба рассказал, хочет ли он выступать в России.