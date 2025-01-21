Чемпион мира в составе сборной Франции рассказал, хочет ли он выступать в России

Чемпион мира в составе сборной Франции Поль Погба заявил, что не хочет выступать в России, передает FootMercato.

«Я чувствую себя намного лучше. У меня было время для себя. Есть интересные варианты, а есть не очень. Приведем пример: ехать в Россию и так далее… это не моя цель», — сказал Погба.

11 сентября 2023 года стало известно, что француз 20 августа сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, за что ему грозило отстранение от футбола на срок до четырех лет. Национальный антидопинговый трибунал Италии тогда временно дисквалифицировал 30-летнего полузащитника. Француз запросил встречную проверку допинг-пробы. 6 октября стало известно, что тест, проведенный в лаборатории Acqua Acetosa, дал положительный результат на тестостерон. Погба сможет играть с марта 2025 года.

Погба — чемпион мира 2018 года и серебряный призер чемпионата Европы 2016 года в составе сборной Франции. Он является четырехкратным чемпионом Серии А, двукратным обладателем кубка Италии, а также победителем Лиги Европы (2017).

Ранее сообщалось, что Погба может стать игроком «Торпедо».