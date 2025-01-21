Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чемпион мира в составе сборной Франции рассказал, хочет ли он выступать в России

Футболист Погба не хочет выступать в России
close
Global Look Press

Чемпион мира в составе сборной Франции Поль Погба заявил, что не хочет выступать в России, передает FootMercato.

«Я чувствую себя намного лучше. У меня было время для себя. Есть интересные варианты, а есть не очень. Приведем пример: ехать в Россию и так далее… это не моя цель», — сказал Погба.

11 сентября 2023 года стало известно, что француз 20 августа сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, за что ему грозило отстранение от футбола на срок до четырех лет. Национальный антидопинговый трибунал Италии тогда временно дисквалифицировал 30-летнего полузащитника. Француз запросил встречную проверку допинг-пробы. 6 октября стало известно, что тест, проведенный в лаборатории Acqua Acetosa, дал положительный результат на тестостерон. Погба сможет играть с марта 2025 года.

Погба — чемпион мира 2018 года и серебряный призер чемпионата Европы 2016 года в составе сборной Франции. Он является четырехкратным чемпионом Серии А, двукратным обладателем кубка Италии, а также победителем Лиги Европы (2017).

Ранее сообщалось, что Погба может стать игроком «Торпедо».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами