Российские клубы впервые за три года сыграют в международном турнире

Волейбольные клубы из России впервые за три года сыграют в международном турнире

Мужские волейбольные клубы «Динамо» (Москва) и «Нова» из Новокуйбышевска сыграют в турнире Nad Al Sheba Sports Tournament, который пройдет в ОАЭ с 12 по 20 марта, сообщает сайт «Динамо».

«Мы надеемся, что выступление в Дубае станет первым шагом к полноценному возвращению российских клубов и национальной команды на мировую арену», — заявил главный тренер «Динамо» Константин Брянский.

25 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации допустить российских спортсменов до зимних Олимпийских игр — 2026. По информации СМИ, в МОК уверены, что Олимпиада — 2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Российские спортсмены отстранены от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты МОК, глава Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Татьяна Тарасова назвала главную проблему российского спорта.