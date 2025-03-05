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Экс-игрок «Зенита»: мне не нравится, что в команде играют одни бразильцы

Экс-футболист Денисов: мне не нравится, что в «Зените» играют одни бразильцы
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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший футболист петербургского «Зенита» Игорь Денисов заявил на YouTube-канале Вити Кравченко, что не болеет за команду из-за того, что в ней играет много бразильцев.

«В «Зените» должен играть русский костяк. Клуб всегда был узнаваем. Сейчас я не болею за «Зенит». Мне не нравится «Зенит», не нравится, что в моем городе, в котором я родился, играют одни бразильцы», — сказал Денисов.

На данный момент в тройку лидеров Российской Премьер-лиги (РПЛ) входят «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» — все три команды набрали по 40 очков. При этом в 19-м туре РПЛ — первом после зимней паузы — из этих команд свой матч выиграл лишь «Спартак», победив «Оренбург» 2:0. «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА 0:0, а «Краснодар» разошелся миром с «Крыльями Советов».

В следующем матче РПЛ клуб с берегов Невы сыграет на выезде с воронежским «Факелом. Встреча состоится 8 марта. Команды выйдут на поле в 14:30 по московскому времени.

Ранее Андрею Аршавину предсказали работу главным тренером «Зенита».

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