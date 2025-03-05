«Хреновое»: продюсер Пригожин об уровне фигурного катания без России

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что пока не видит потепления в мировом спорте по поводу возвращения России, однако выразил надежду, что в скором времени это будет исправлено. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Думаю, мы вернемся в нужное русло: санкции отменят, мы будем нормально работать, а наши спортсмены будут приносить золотые медали. Фигурное катание без россиян? Это хреновое фигурное катание! Любое спортивное и музыкальное событие без россиян — сиротство! Литература, поэзия, культура без России невозможны», — заявил Пригожин.

20 декабря ISU разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом ISU выдвинул ряд условий, которым должны соответствовать спортсмены. Атлеты смогут принять участие только в индивидуальных дисциплинах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

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