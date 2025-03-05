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«По ночам мониторю новости»: продюсер Пригожин о рекорде Овечкина

Продюсер Пригожин: я смотрю на Овечкина и горжусь им, потому что наш парень
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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался, что старается внимательно следить за погоней российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я смотрю на Овечкина и горжусь им! Потому что это наш, русский парень. Жду с нетерпением, когда он станет мировой звездой. По ночам мониторю новости, когда он играет. Бывает, не высыпаюсь», — поделился Пригожин.

На счету Овечкина 884 гола в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Чтобы побить рекорд Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ, россиянину нужно забросить 11 шайб. 4 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву». Овечкин провел на площадке 16 минут 50 секунд, не отметившись результативными действиями. Встреча завершилась со счетом 5:4 (Б).

Следующий матч «Вашингтон» сыграет 6 марта против «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра начнется в 3:30 по московскому времени.

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