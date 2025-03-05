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Костомаров раскрыл, какой вопрос задал бы Овечкину

Олимпийский чемпион Костомаров: сейчас Овечкин постареет, и мы пообщаемся
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Алексей Никольский/РИА Новости

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что через социальные сети следит за погоней российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Знакомы, но на уровне «привет — привет». Так, чтобы сидеть в обнимку и общаться — не было. Думаю, все впереди. Сейчас он постареет, закончит — и мы пообщаемся. Спросил бы у него: «Как ты докатился до жизни такой?», — поделился со смехом Костомаров.

На счету Овечкина 884 гола. Чтобы побить рекорд Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), россиянину нужно забросить 11 шайб. 4 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву». Овечкин провел на площадке 16 минут 50 секунд, не отметившись результативными действиями. Встреча завершилась со счетом 5:4 (Б).

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой, они выиграли золото Олимпийских игр в 2006 году. Также вместе они стали двукратными чемпионами мира и трехкратными — Европы.

Ранее Овечкин назвал любимую песню для караоке.

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