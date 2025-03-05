Боксера Бетербиева ищут из-за задолженности по налогам

Федеральная налоговая служба разыскивает бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Артура Бетербиева из-за долга в 21 тысячу рублей. об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, по документам у спортсмена нет бизнеса в России, единственное ИП он закрыл в 2024 году.

В ночь на 23 февраля Бетербиев проиграл в 12-раундовом поединке-реванше с Биволом судейским решением со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Mash отметил, что за этот поединок спортсмены получили порядка $20 млн каждый.

Первый поединок российских боксеров состоялся так же в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года и завершился победой Бетербиева также судейским решением. До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева эта победа стала 21-й в карьере, у Бивола 23-1. Теперь первое поражение в карьере потерпел уже Бетербиев.

Ранее стал известен следующий соперник Бивола.