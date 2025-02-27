Стал известен следующий соперник Бивола

Американский боксер Давид Бенавидес назначен обязательным претендентом на бой с россиянином Дмитрием Биволом. Об этом сообщает Всемирный боксерский совет (WBC) в пресс-релизе.

«Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев провели реванш за звание абсолютного чемпиона мира 22 февраля. Давид Бенавидес победил Дэвида Морелла в бою за временный пояс. Теперь Дмитрий Бивол должен провести бой с Давидом Бенавидесом», — заявили в WBC.

В ночь на 23 февраля Бивол одержал победу в 12-раундовом поединке-реванше с Бетербиевым судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Первый поединок российских боксеров состоялся так же в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года и завершился победой Бетербиева также судейским решением. До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева эта победа стала 21-й в карьере, у Бивола 23-1. Теперь первое поражение в карьере потерпел уже Бетербиев.

Ранее Бивол обошел Бетербиева в списке лучших боксеров.