«Просто гениально»: экс-игрок «Зенита» назвал клуб, показавший лучшую игру в РПЛ

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ» заявил, что «Ростов» в матче против московского «Динамо» показал лучшую игру во всем 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Объективно, «Ростов» был лучше. Не добился результата, да — ну как не добился, ничья — но в физическом плане и визуально их игра смотрелась просто гениально. И потеря Глебова, который в «Динамо» тоже старался — но парень по фамилии Шанталий, который его заменил, вполне справился», — заявил Радимов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 1:1. «Бело-голубых» вперед вывел Даниил Фомин на 77-й минуте, а на 82-й минуте Мохаммад Мохеби восстановил равновесие.

После этой ничьей, «Динамо» поднимается на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России. У коллектива Марцела Лички 36 очков после 19 туров. «Ростов» идет на седьмом месте с 27 баллами.

В следующем туре «Динамо» сыграет дома против другого «Динамо» из Махачкалы. Встреча состоится 8 марта и начнется в 19:30 по московскому времени. «Ростов» сразится в гостях с «Оренбургом». Эта игра также состоится 8 марта и начнется в 12:00 (мск).

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