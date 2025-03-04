Игроку Медиалиги грозит 10 лет тюрьмы

Полузащитник клуба Медиалиги Fight Nights Абдулла Абациев находится под следствием в качестве обвиняемого по статье «Мошенничество». Об этом сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Шишков.

По словам Шишкова, руководство клуба в конце 2024 года приняло решение продлить контракт с Абациевым и рассчитывало на него в предстоящем сезоне Медиалиги.

«Аба закончил с футболом. Он напортачил с законом и пока находится в местах не столь отдаленных, думаю, что надолго. Ему грозит больше 10 лет. Абу мы потеряли конкретно. Преступление не связано с угрозой жизни. История связана с финансами», — заявил Шишков.

Абациев защищал цвета сборной Азербайджана, в 2014 году сыграл против сборной США в товарищеском матче.

Первый сезон Медиалиги прошел весной 2022 года. В 2023 году состоялась первая коллаборация Медиалиги с профессиональным футболом — матч между сборными Футбольной национальной лиги и Медиалиги состоялся в декабре того же года, игру принимала «Анжи Арена» в Каспийске. Победу в противостоянии со счетом 4:0 одержали представители Первой лиги.

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