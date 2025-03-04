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Газзаев заявил, что ежегодно молится после победы в Кубке УЕФА

Тренер Газзаев заявил, что благодарит бога за победу ЦСКА в Кубке УЕФА
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Антон Денисов/РИА Новости

Бывший депутат Госдумы и экс-наставник столичного ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «Чемпионату» заявил, что ежегодно благодарит бога за победу в Кубке УЕФА — 2005.

Специалист заявил, что молится перед иконой.

«Каждое 18 мая становлюсь перед иконой и говорю: «Спасибо, Господи, что дал мне возможность выиграть Кубок УЕФА с ЦСКА», — заявил Газзаев.

18 мая 2005 года ЦСКА под руководством Валерия Газзаева в финале Кубка УЕФА одержал победу над лиссабонским «Спортингом» со счетом 3:1. Этот трофей стал первым для российских клубов в еврокубках. Спустя три года кубок завоевал «Зенит».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее стало известно, когда прооперируют Константина Тюкавина.

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