Газзаев заявил, что ежегодно молится после победы в Кубке УЕФА

Тренер Газзаев заявил, что благодарит бога за победу ЦСКА в Кубке УЕФА

Бывший депутат Госдумы и экс-наставник столичного ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «Чемпионату» заявил, что ежегодно благодарит бога за победу в Кубке УЕФА — 2005.

Специалист заявил, что молится перед иконой.

«Каждое 18 мая становлюсь перед иконой и говорю: «Спасибо, Господи, что дал мне возможность выиграть Кубок УЕФА с ЦСКА», — заявил Газзаев.

18 мая 2005 года ЦСКА под руководством Валерия Газзаева в финале Кубка УЕФА одержал победу над лиссабонским «Спортингом» со счетом 3:1. Этот трофей стал первым для российских клубов в еврокубках. Спустя три года кубок завоевал «Зенит».

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