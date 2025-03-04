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Аршавин и Мостовой стали тренерами

Аршавин и Мостовой получили тренерские лицензии «А-УЕФА»
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин и экс-полузащитник «Сельты» Александр Мостовой стали обладателями тренерской лицензии «А-УЕФА». Об этом в интервью «Матч ТВ» рассказал начальник отдела подготовки тренеров Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников.

По его словам, бывшие футболисты прошли экспериментальный курс обучения для профессиональных игроков элитного уровня «А‑УЕФА+В‑УЕФА», который продлился более года.

«Для нас это была первая такая группа, в которую вошли 15 человек — там же были Александр Мостовой, Динияр Билялетдинов, Олег Шатов, Дмитрий Сычев, Роман Широков и многие другие», — заявил Овчинников.

После получения лицензии «А-УЕФА» специалист может работать главным тренером в клубе Второй лиги или работать помощником в штабе клуба Первой лиги или Российской премьер-лиги.

Ранее легендарный тренер оценил игру Килиана Мбаппе за «Реал».

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