Большунова временно опустили на последнее место в полуфинале спринта на ЧР

Лыжника Большунова временно опустили на последнее место в 1/2 финала на ЧР

Российский лыжник Александр Большунов на время потерял третью строчку в итоговом протоколе одного из трех полуфиналов чемпионата страны в спринте классическим ходом. Об этом сообщает Спортс.

Во время полуфинального заезда Большунов зацепил лыжами и палками Сергея Устюгова, который стал победителем гонки. Изначально судьи рассмотрели в действиях Большунова нарушение правил и аннулировали его результат, но впоследствии вернули его на третье место.

По итогам старта Большунов не смог квалифицироваться в финальную гонку турнира, так как для этого было необходимо финишировать первым или вторым.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжных гонок (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Александру Большунову пообещали принести извинения.