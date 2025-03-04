Легендарный тренер оценил игру Мбаппе за «Реал»

Бывший главный тренер сборной России назвал форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе великим футболистом, передает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на AS.

«Килиан — это великий футболист. Ему понадобилось несколько месяцев, дабы понять, что такое «Реал». Многие сначала критиковали его, но теперь мы видим выдающийся футбол в исполнении Мбаппе», — сказал Капелло.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

15 октября СМИ сообщили, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое было совершено в одном из отелей Стокгольма. Статус футболиста в уголовном деле указан «обоснованно подозреваемым», что соответствует самому низкому уровню подозрений. Сам футболист назвал эти обвинения «фейком».

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