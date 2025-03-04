В Москве простились с Борисом Спасским

В Москве завершилась церемония прощания с советским гроссмейстером Борисом Спасским.

Прощание прошло в Преображенской церкви Москвы. По данным URA.RU, церемонию посетили порядка 200 человек. Тело Спасского предадут земле на Троекуровом кладбище.

27 февраля Спасский умер на 89-м году жизни. Впервые за мировую шахматную корону Спасский сражался в 1966 году. Тогда он уступил советскому гроссмейстеру Тиграну Петросяну со счетом 11,5:12,5. В 1969 году Спасский обыграл Петросяна со счетом 12,5:10,5 и стал десятым чемпионом мира. В 1972 году он не смог защитить звание, проиграв американцу Роберту Фишеру — 8,5:12,5.

Также Спасский дважды становился чемпионом СССР (1961, 1973), шесть раз побеждал на шахматных олимпиадах в составе сборной СССР.

В 1972 году Спасский эмигрировал во Францию. В 2000-х годах он занимался популяризацией шахмат в России. В 2013-м получил гражданство России.

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