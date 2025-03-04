Лыжницу лишили серебра чемпионата России из-за наезда на соперницу

Лыжница Анастасия Кириллова лишена серебряной медали чемпионата России в спринте. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам главного тренера сборной ХМАО Сергея Турышева, спортсменка была перемещена судейской коллегией в итоговом протоколе со второго на шестое место в качестве наказания за наезд на одну из соперниц.

«Мне позвонил тренер и сказал, что Кириллову ставят на шестую позицию за наезд на Баранову», — заявил Турышев.

Благодаря этому решению Алена Баранова переместилась на второе место, третьей стала Анастасия Фалеева. Чемпионкой страны в спринте стала Наталья Терентьева.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжных гонок (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

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