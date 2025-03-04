Спортивный директор «Спартака»: не хочу знать, как работает «Зенит»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао опроверг слухи о том, что вел борьбу с петербургским «Зенитом» за футболистов на трансферном рынке, передает Sport24.

«Понятия не имею, как работает «Зенит». И даже знать не хочу. Я не встречался и не разговаривал с Павлом Андреевым. Но я знаю, что в нашей вертикали есть его футболисты», — сказал Кахигао.

Павел Андреев является футбольным агентом.

На данный момент в тройку лидеров Российской премьер-лиги (РПЛ) входят «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» — все три команды набрали по 40 очков. При этом в 19-м туре РПЛ — первом после зимней паузы — из этих команд свой матч выиграл лишь «Спартак», победив «Оренбург» 2:0. «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА 0:0, а «Краснодар» разошелся миром с «Крыльями Советов».

«Динамо» и «Локомотив» делят четвертое и пятое места, в их активе по 36 очков. ЦСКА с 32-мя баллами идет шестым.

Ранее суперкомпьютер назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ.