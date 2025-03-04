Экс-тренер «Динамо» поддержал получившего травму Тюкавина

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин пожелал скорейшего выздоровления нападающему команды Константину Тюкавину. Об этом он сказал в беседе с «Газетой.Ru», делясь впечатлениями от матча бело-голубых с «Ростовом».

«Динамо» нормальное впечатление оставило. Расстраивает травма Тюкавина — но что случилось, то случилось. Это лечат. Хочется ему пожелать скорейшего выздоровления. Думаю, что в команде сделают все, чтобы его поддержать», — уверен Силкин.

В 19-м туре РПЛ «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Ростовом» — 1:1. На 17-й минуте форвард бело-голубых Константин Тюкавин неудачно приземлился на газон после столкновения с защитником «Ростова» Максимом Осипенко. У него возникли проблемы с коленом. После оказания помощи он вернулся на поле, однако на 23-й минуте все же его покинул, а вместо него вышел Эль-Мехди Маухуб. Позже у Тюкавина диагностировали повреждение передней крестообразной связки правого колена. Ему предстоит операция, он пропустит около полугода.

Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ прошлого сезона и вошел в топы рейтингов медийности и цитируемости среди российских спортсменов. В текущем сезоне он сыграл в 19 матчах, в которых записал на свой счет семь голов и две результативные передачи.

Ранее Силкин объяснил, что нужно команде для борьбы за золото.