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Бывший тренер «Динамо» объяснил, что нужно команде для борьбы за золото

Тренер Силкин: для борьбы за золото «Динамо» надо выигрывать каждый матч
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Телеграм-канал «ФК «Динамо» Москва»

Для того, чтобы иметь возможность бороться за золотые медали в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ), московскому «Динамо» необходимо выигрывать каждый из оставшихся матчей и не терять очки. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер бело-голубых Сергей Силкин.

«Включится ли «Динамо» в чемпионскую гонку? Зависит от того, как будет играть. Если они будут набирать очки, то смогут. А если будут раздаривать очки, кому попало, ничего не получится. Все зависит от каждой конкретной игры. Вот следующий матч — его надо выигрывать. С «Ростовом» не вышло: вроде бы достаточно поздно забили, но потом еще пропустили», — констатировал специалист.

В 19-м туре РПЛ «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Ростовом» — 1:1. На 17-й минуте форвард бело-голубых Константин Тюкавин неудачно приземлился на газон после столкновения с защитником «Ростова» Максимом Осипенко. У него возникли проблемы с коленом. После оказания помощи он вернулся на поле, однако на 23-й минуте все же его покинул, а вместо него вышел Эль-Мехди Маухуб. Позже у Тюкавина диагностировали повреждение передней крестообразной связки правого колена. Ему предстоит операция, он пропустит около полугода.

Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ прошлого сезона и вошел в топы рейтингов медийности и цитируемости среди российских спортсменов. В текущем сезоне он сыграл в 19 матчах, в которых записал на свой счет семь голов и две результативные передачи.

На данный момент в тройку лидеров входят «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» — все три команды набрали по 40 очков. «Динамо» и «Локомотив» делят четвертое и пятое места, в их активе по 36 очков. ЦСКА с 32 баллами идет шестым.

Ранее были названы команды, которые поборются за медали в РПЛ.

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