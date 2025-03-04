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В РПЛ будут придерживаться нового футбольного правила

Российские судьи будут придерживаться нового «правила восьми секунд»
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РФС

Глава судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич заявил, что с сезона-2025/26 российские судьи будут придерживаться нового «правила восьми секунд», согласно которому команда соперника получит право на угловой удар, если голкипер будет держать мяч в руках более восьми секунд, передает «Чемпионат».

«Последние пять секунд судья будет отсчитывать рукой, чтобы это было видно зрителям, тренерам, комментаторам. Думаю, плюсы этого нововведения в том, что правила о затяжке времени были очень размыты», — сказал Мажич.

Изменения были приняты Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB). Сообщается, что испытания этого правила показали свою эффективность и оно начнет действовать с сезона-2025/26. Также арбитр будет обязан вести визуальный отсчет на протяжении пяти секунд из восьми.

Ранее сообщалось о том, что футболист «Зенита» может отказаться играть за сборную России.

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